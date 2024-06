Deutsche Meisterschaft Bayern-Basketballer als Nummer eins in neue Ära

Drei Stunden vor Anpfiff der Fußball-EM in München war die geballte Münchner Fußballprominenz zwar nicht in der Halle am Berliner Ostbahnhof. Die Bedeutung des Erfolgs nach vier Spielzeiten ohne Meistertitel war dennoch gigantisch. „Für die Organisation ist das richtig wichtig. Es ist auch für mich persönlich so ein Meilenstein“, sagte Nationalspieler Bonga. Pokalsieg, Platz eins in der Hauptrunde und nun eine famose 9:2-Bilanz in den Playoffs. National lief es für die Münchner ideal.