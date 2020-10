Basketball : Baskets Oldenburg scheitert im Pokal - Bamberg auf Kurs

Der Oldenburger Trainer Mladen Drijencic kündigt eine Auszeit an. Foto: Friso Gentsch/dpa

Berlin Die EWE Baskets Oldenburg sind im Pokal der Basketball-Bundesliga früh gescheitert.

Der Sieger von 2015 verlor mit 88:97 gegen die Basketball Löwen Braunschweig auch sein zweites Spiel im Qualifikationsturnier in Bonn und hat damit keine Chance mehr auf das Top Four. Die Oldenburger waren zum Auftakt bereits den Telekom Baskets Bonn unterlegen. Die Partien von Titelverteidiger Alba Berlin in Gruppe A mussten wegen Corona-Fällen im Team des Hauptstadtclubs vorerst abgesetzt werden.