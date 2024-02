Olympia-Qualifikation Basketballerinnen trotz Pleite weiter mit guter Quali-Chance

Nach dem Überraschungscoup gegen den zweifachen Europameister Serbien zum Auftakt am Donnerstag haben die deutschen Basketballerinnen aber weiter gute Chancen, sich erstmals für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Dafür genügt der DBB-Auswahl in der deutschen Nacht zum Montag ein Sieg gegen Gastgeber Brasilien, der am Samstag auch sein zweites Turnierspiel gegen Serbien verlor.