Erfolgreicher Olympia-Test Basketballerin Peterson „passt perfekt“ zu deutschem Team

Vor dem Olympiastart am Montag in einer Woche gegen Belgien in Lille stehen für die Frauen noch zwei weitere Testspiele in London auf dem Programm. Gegen Großbritannien und die USA in London sollen dann auch erstmals die drei WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich, Nyara Sabally (beide New York Liberty) und Satou Sabally (Dallas Wings) dabei sein. Das Trio fehlte in der Vorbereitung bislang.