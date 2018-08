Vor etwa zehn Jahren lief Tibor Pleiß in einem Vorbereitungsspiel in der Mönchengladbacher Jahnhalle auf. Damals stand er als Talent im Bundesligakader der Köln 99ers, damals Kooperationspartner der damaligen NVV Lions Mönchengladbach. Beide Klubs gibt es inzwischen nicht mehr. Der heute 28-Jährige hat längst die Halle gewechselt. Regelmäßig spielt er vor Tausenden Zuschauern. In der kommenden Saison spielt der ehemalige Center des NBA-Teams Utah Jazz bei Anadolou Efes Istanbul in der Türkei.

Sie wechseln in die Türkei. Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, dass ein deutscher Nationalspieler das wegen der politischen Lage dort nicht darf?

Tibor Pleiß Ich finde, das ist Schwachsinn, denn die Türkei hat eine sehr gute Liga. Am Ende bin ich kein Politiker, sondern Sportler. Ich gehe in die Türkei, um Sport zu machen. Ich mache mein Ding. In Istanbul gibt es ein paar der besten Mannschaften in Europa. Das ist ein Land, wo sehr guter Basketball gespielt wird. Wenn man oben mitspielen möchte, muss man dorthin.

Wie haben Sie die emotionale Debatte um das Foto von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan verfolgt?

Pleiß Ich habe es natürlich mitbekommen, aus dem Weg gehen konnte man dem Thema ja nicht. Es war sehr unglücklich. Ich persönlich halte mich eher zurück und versuche, mich nicht instrumentalisieren zu lassen. Man kann nur jemandem auf die Füße treten.

Was haben Ihre Eltern und Freunde gesagt, als feststand, dass Sie in die Türkei gehen?

Pleiß Natürlich kommt es ab und zu mal vor, dass die sagen, oh, Istanbul. Vielleicht gehst du nächstes Mal besser in ein anderes Land. Aber ich habe ja vor zwei Jahren schon mal da gespielt. Ich habe Gastfreundschaft erlebt und Menschen, die mich mit offenen Armen empfangen haben. Ich gehe mit Vorfreude nach Istanbul.

Wann geht es in der Türkei los?

Pleiß Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Wenn ich ankomme, steht erst einmal die Wohnungssuche an. Möbel muss ich auch noch kaufen. Auch für Physiotherapie will ich die Zeit nutzen. Mein Klub hat mir noch Zeit eingeräumt. An einem kleinen Camp in Italien werde ich noch nicht teilnehmen, um individuell zu arbeiten.

Sie kommen von einer Verletzung (Teilanriss der Plantarfaszie am rechten Fuß) zurück. Wie geht es Ihnen?

Pleiß Mit der Beweglichkeit sieht es sehr, sehr gut aus, mit der Ausdauer hapert es noch ein bisschen. Nach einer Stunde Hin- und Herlaufen komme ich doch ganz schön ins Schwitzen.

Wohin kann es diese Saison gehen?

Pleiß Ich will um Titel spielen. Anadolou hat letztes Jahr ja auch den Pokal gewonnen. Das Team ist stark. In der Euroleague sind die Top 8 ein realistisches Ziel. Ich freue mich auf die Mannschaft, gegen viele der Jungs habe ich schon gespielt. Die Euroleague ist wie eine große Familie.

Am ersten Spieltag der Euroleague geht es nach München. Auch die Bayern haben in der Sommerpause einen neuen Center gesucht. Gab es Kontakt?

Pleiß Es gab Kontakt zwischen Bayern und meinem Agenten.

Warum kam kein Vertrag zustande?

Pleiß Ich habe mich auf die Genesung konzentriert. Mein Agent hat verhandelt und legt mir die besten Angebote vor. Anscheinend ist nichts Konkreteres aus den Verhandlungen geworden.

Wann werden wir Sie wieder im Nationalteam sehen?

Pleiß Das ist eine Frage, die Sie dem Bundestrainer stellen müssen. Ich habe mit Henrik Rödl gesprochen, wir hatten gute Gespräche. Er sagte, ich solle mich erst einmal auf meinen Fuß konzentrieren. Ich möchte wieder im Nationalmannschaftstrikot auflaufen, das habe ich lange Jahre gemacht. Die Mannschaft macht einen großen Teil meines Basketballer-Lebens aus.

Es spielen so viele Deutsche in der NBA wie nie zuvor. Daniel Theis, Maximilian Kleber und Dennis Schröder zum Beispiel. Auch bei europäischen Spitzenteams sind deutsche Spieler Leistungsträger, wie Sie zum Beispiel oder Johannes Voigtmann. Kann diese Generation einen großen Titel holen?

Pleiß Definitiv. Es sind so viele talentierte Spieler dabei. Das Potential ist enorm. Die Dichte an guten deutschen Spielern ist extrem gestiegen. Wir können jedes Jahr ein gutes Team auf die Beine stellen.

Bei der Nationalmannschaft sticht ins Auge, dass es viele starke große Spieler gibt. Dagegen aber wenige Guards. Warum ist das so?

Pleiß Ein Guard-Problem gab es immer schon. Ich habe keine Ahnung, ob der ein oder andere vielleicht früh zum Fußball geht oder zum Minigolf. Ich bin aber überzeugt davon, dass bald einige nachkommen. In den U-Nationalmannschaften gibt es große Talente.

Die Rheinstars aus deiner Heimatstadt Köln wollen unbedingt in die erste Liga. Nun sind sie auch wegen einer fehlenden Halle von der zweiten in die dritte Liga gegangen. Ist das Projekt 1. Liga in Köln schon wieder gescheitert, nachdem die 99ers Pleite gingen?

Pleiß Ich hoffe nicht, dass es gescheitert ist, sondern dass es aufgeschoben wurde. Es ist schon traurig. Wenn man sich die Stadt Köln anschaut, in der ich aufgewachsen bin, stellt sich die Stadt als Sportstadt dar, aber es gibt keine Halle für die Randsportarten. Es gibt die Lanxess-Arena mit 18.500 Plätzen, die nächstkleinere Halle fasst 1000 Zuschauer. Darunter leiden auch andere Sportarten. Im Grunde gibt es in Köln nur den Fußball. Ich würde mir mehr Angebot wünschen.

Eine Frage an den Kölner in dir. Hast du dein Karnevalskostüm schon gekauft?

Pleiß Karneval, das ist schon eine Weile her. Ich bin ja nie da. Und alleine in der Wohnung macht das keinen Spaß. Ich hoffe aber, dass ich irgendwann wieder mitmachen kann.