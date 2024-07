Kurz vor Olympia in Paris Basketballer testen in Berlin: „Vision ist eine Medaille“

Der 30 Jahre alte Schröder von den Brooklyn Nets ist zudem einer von drei deutschen Fahnenträger-Kandidaten für die Olympia-Eröffnungsfeier am Freitag in einer Woche. Die Olympia-Generalprobe bestreitet die Mannschaft am kommenden Montag in London gegen Gold-Favorit USA. Anders als noch im Vorjahr bei der WM treten die Amerikaner in diesem Sommer mit vielen Superstars an und greifen unter anderem auf LeBron James, Kevin Durant und Stephen Curry zurück.