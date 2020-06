Solidarität mit George Floyd : Basketballer Schwethelm äußert sich gegen Rassismus

Oldenburg Der frühere deutsche Basketball-Nationalspieler Philipp Schwethelm hat sich klar gegen Rassismus positioniert.

Mehrere Sportler hatten sich am Wochenende bereits deutlich gegen Rassismus geäußert und ihre Solidarität mit dem in den USA gestorbenen Afroamerikaner George Floyd zum Ausdruck gebracht. Der 46-jährige Floyd war am Montag voriger Woche nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA gestorben.