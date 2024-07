Olympia-Vorbereitung Basketballer freuen sich auf US-Stars: „Der härteste Test“

Basketball-Weltmeister Deutschland fiebert der Olympia-Generalprobe gegen Goldfavorit USA entgegen. „Das wird der härteste Test, den wir vor so einem Turnier haben können. Deswegen ist es sehr wichtig“, sagte Aufbauspieler Maodo Lo. Am Montag (20.00 Uhr) kommt es in London zur Wiederauflage des WM-Halbfinales aus dem Vorjahr, in dem sich Deutschland sensationell gegen die Amerikaner durchgesetzt hatte. Allerdings ist die US-Mannschaft fünf Tage vor dem Beginn des Olympia-Turniers in Lille eine ganz andere.