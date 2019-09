Nach WM-Aus : Basketballer Doreth: Star-Privilegien ein „Problem“

Peking Der langjährige Nationalspieler Bastian Doreth hat eine bevorzugte Behandlung von Topstars wie Dennis Schröder im Team der deutschen Basketballer durch den Verband kritisiert.

In der Nationalmannschaft sollten „gewisse Werte vorgelebt werden“, beispielsweise dass alle Spieler gleich seien, sagte der 30 Jahre alte Doreth, der bis zuletzt Co-Kapitän war. „Da ist es schon ein Problem, wenn man als Spieler, der nicht Dennis oder Daniel (Theis) oder keine Ahnung wer ist, das so ein bisschen merkt. Dann kann man damit vielleicht klarkommen, das ist auch erstmal kein großes Thema. Wenn es dann nicht so gut läuft, wird es aber zu einem großen Thema.“