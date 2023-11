Euroleague Basketball-Weltmeister Lo glänzt - „Großer Sieg“

Nachdem er die knapp 20.000 Fans in der riesigen Stark Arena von Belgrad mit seiner herausragenden Leistung zum Schweigen gebracht hatte, stand der Basketball-Weltmeister entspannt vor dem Mikrofon und sagte: „Das ist ein großer Sieg für uns in dieser unglaublichen Atmosphäre. Hier ist es immer sehr hart zu spielen. Jeder Sieg in der Euroleague ist gewaltig.“ Der 30 Jahre alte Lo erzielte beim deutlichen 93:71-Sieg seines Teams Olimpia Mailand bei Roter Stern Belgrad 32 Zähler.