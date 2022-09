Basketball-EM : Basketball-Weggefährten würdigen Nowitzki

Köln Das war noch einmal richtig emotional für Dirk Nowitzki. Die Halle war voll und der Bundespräsident vor Ort, als sein Trikot unter die Hallendecke gezogen wurde.

Dirk Nowitzki kämpfte wieder einmal mit den Tränen. Wie schon bei seiner Rücktrittsankündigung in Dallas vor drei Jahren und bei der Trikotzeremonie in Texas zu Beginn des Jahres waren es sehr emotionale Momente, die Deutschlands Basketball-Superstar in Köln am Donnerstagabend bei der großen Würdigungsparty durch den Deutschen Basketball Bund erlebte. „Es war überwältigend“, sagte Nowitzki, nachdem sein Trikot mit der Nummer 14 im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter die Hallendecke gezogen worden war. „Meine Familie und meine Eltern sind da. Es war ein Riesenerlebnis“, sagte Nowitzki.