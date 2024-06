Playoffs Basketball-Topteams starten in BBL-Finals: Worauf es ankommt

Bayern wurde Hauptrundenerster und hat deshalb zu Beginn der Serie und in einem möglichen, alles entscheidenden Spiel fünf Heimvorteile. Weil die Münchner zudem ihr Halbfinale gegen Würzburg in drei Partien für sich entschieden, hatten sie fünf Tage Pause vor dem ersten Endspiel. Alba indes musste in der Vorschlussrunde gegen Chemnitz über die volle Distanz gehen, war deshalb am Donnerstagabend noch im Einsatz und muss nur 48 Stunden später schon wieder ran.