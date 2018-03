"Inzwischen spiele ich über acht Jahre auf höchstem europäischen Niveau. Bis auf das Jahr in der NBA war ich fast ununterbrochen in der EuroLeague aktiv. Das macht mich natürlich schon ein wenig stolz", sagte Pleiß, der sein EuroLeague-Debüt am 20. Oktober 2010 im Trikot von Brose Bamberg gegeben hatte.

Valencia hatte schon vor der Pleite in Athen keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs der EuroLeague.

