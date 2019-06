RASTA Vechta : Basketball-Talent Herkenhoff verzichtet auf NBA-Draft

Vechta Der deutsche Basketball-Profi Philipp Herkenhoff verzichtet darauf, in diesem Jahr am sogenannten Talente-Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA teilzunehmen.

Joshua Obiesie vom Bundesligisten s.Oliver Würzburg wird an der Talenteziehung der NBA teilnehmen. Seine Agentur assistency teilte bei Twitter mit, dass der 19-Jährige seine Anmeldung zum NBA-Draft am 20. Juni in New York nicht zurückziehen werde. Der gebürtige Münchner bestätigte das bei Instagram. Der Aufbauspieler hätte sich wegen seines Alters noch von der Draft-Liste streichen lassen und im nächsten Jahr einen neuen Versuch starten können. Man kann nur einmal in seiner Karriere am Draft, bei dem sich die 30 NBA-Teams die Transferrechte an den weltweit hoffnungsvollsten Jungspieler sicher, teilnehmen.