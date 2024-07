Vor den Olympischen Spielen Basketball-Superstar Curry unterstützt Harris vor US-Wahl

Basketball-Superstar Stephen Curry denkt kurz vor dem Start der Olympischen Spiele auch an die anstehende US-Wahl. „Wir repräsentieren hier unser Land, und die nächsten paar Monate werden für die Richtung, in die wir gehen, sehr monumental sein“, sagte der 36-Jährige und ergänzte mit Blick auf die mögliche Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris: „Vizepräsidentin Harris ist darauf vorbereitet, ihre Energie in diesen Wahlkampf einzubringen und hoffentlich - wenn sie dabei ist - die Wahl zu gewinnen.“