Dennis Schröder ist schon da, Maxi Kleber kommt noch

NBA-Profi Dennis Schröder hat mit dem deutschen Basketball-Nationalteam die Vorbereitung auf den Supercup und die WM-Qualifikation aufgenommen. Der Spielmacher von Oklahoma City Thunder traf ebenso in Vechta ein wie Danilo Barthel, neuer Kapitän von Bayern München. Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) nimmt ab Mittwoch am Lehrgang teil.

Johannes Voigtmann fehlt am Wochenende beim Supercup in Hamburg, der Spanien-Legionär von Saski Baskonia Vitoria wird am Montag erwartet. Auch Robin Benzing ist nicht dabei. Der Kapitän war am Sonntag aus Vechta abgereist, um in der Türkei seinen Wechsel zu Besiktas Istanbul perfekt zu machen.

Mit dem Stand der Vorbereitung ist Bundestrainer Henrik Rödl zufrieden. "Die Jungs sind sehr gerne hier, finden sich immer extrem schnell zusammen und arbeiten konzentriert und intensiv. Die Einstellung jedes Einzelnen passt hundertprozentig, daher bin ich sehr optimistisch vor den kommenden Aufgaben", sagte der 49-Jährige.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft beim Supercup am Freitag ab 20 Uhr im Halbfinale auf die Türkei. Am Samstag geht es im Spiel um Platz drei (17.30) oder im Finale (20 Uhr / alle Partien bei Telekom Sport) gegen Italien oder Tschechien.

Nach dem Supercup stehen die WM-Qualifikationsspiele in Estland (13. September) und gegen Israel in Leipzig (16. September) auf dem Programm.

