Deutsche Basketballer verpassen Finale beim Supercup

Das Team um den Starspieler aus der NBA unterlag der Türkei beim traditionsreichen Testturnier am Freitagabend nach einem Einbruch im Schlussviertel deutlich mit 79:100 (41:51).

In den sechs Pflichtspielen der WM-Quali hatte Rödl, Europameister von 1993, zuvor keine Niederlage hinnehmen müssen. Bester Werfer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), für die mit Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) ein zweiter NBA-Profi auflief, war vor 2019 Zuschauern Schröder. Er stellte seinen Karrierebestwert im DBB-Trikot von 32 Punkten ein.

In dem Vier-Nationen-Turnier, das als Vorbereitung auf die WM-Quali am 13. September in Estland und drei Tage später in Leipzig gegen Israel dient, ist am Samstag (17:30 Uhr/Telekom Sport) Italien der Gegner des jungen deutschen Teams im Spiel um Platz drei. Die Türkei trifft anschließend im Finale auf Tschechien.

(ako/sid)