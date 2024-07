Vor Olympia in Paris Basketball-Spektakel in London: USA besiegen Deutschland

Bei den Sommerspielen gelten die USA als eindeutiger Goldfavorit. Deutschland will nach EM-Bronze 2022 und dem überraschenden WM-Triumph von Manila im Vorjahr die dritte Medaille in drei Jahren holen und Bundestrainer Gordon Herbert so den idealen Abschied bescheren. Für das DBB-Team beginnt die Vorrunde in Lille am Samstag (13.30 Uhr) gegen Außenseiter Japan. Die USA sind gleich zum Auftakt am Sonntag (17.15 Uhr) gegen Vize-Weltmeister Serbien um NBA-Star Nikola Jokic gefordert.