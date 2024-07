Erfolgreiche Tests in Berlin Basketball-Siege geben Selbstvertrauen für Olympia

Von der ersten Minute an waren die Japaner praktisch chancenlos. Schon nach dem Auftaktviertel stand es bei bester Stimmung in der Arena am Ostbahnhof 27:16, zur Halbzeit wuchs der Vorsprung auf 56:31 an. Vor allem der Berliner Franz Wagner, der in der NBA bei den Orlando Magic aktiv ist, war an seiner alten Wirkungsstätte nicht zu stoppen. Der 22-Jährige zog mehrfach unaufhaltsam zum Korb und glänzte in der Offensive.