Deutsche Basketballer setzen Zeichen gegen Rassismus

Die Spieler der deutschen Basketball-Nationalmannschaft haben sich für Toleranz und gegen Rassismus ausgesprochen. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Sonntag (18 Uhr) in Leipzig veröffentlichte das Team um Kapitän Robin Benzing und NBA-Star Dennis Schröder ein gemeinsames Statement und ein Video.

„Angesichts der menschenverachtenden Demonstrationen der letzten Wochen und des Anstiegs des Rechtspopulismus in Deutschland generell haben wir, die Spieler der deutschen Basketballnationalmannschaft, beschlossen ein Zeichen zu setzen“, heißt es auf der Facebookseite des Deutschen Basketball Bunds. „Wir stehen heute auf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Wir stehen auf für Menschlichkeit und plädieren für Dialog statt Hetze und Gewalt. Wir stehen an der Seite all jener, die sich mutig für den Erhalt unserer offenen und toleranten Gesellschaft einsetzen.“

Dazu zeigen sich die zwölf Spieler des derzeitigen Kaders in einem Video jeweils in T-Shirts mit der Aufschrift #Wirsindmehr. Mit diesem Slogan hatte sich zuletzt eine Initiative aus Chemnitzer Bürgern, Unternehmern und Wissenschaftlern gegen „Hass, Gewalt, Intoleranz“ ausgesprochen. Unter diesem Motto hatte zuletzt auch ein Konzert gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der sächsischen Stadt stattgefunden.

(sef)