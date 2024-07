USA gegen Deutschland Basketball-Gipfel bei Olympia frühestens in Paris

Beim olympischen Basketball-Turnier kann es frühestens in Paris zu einem Wiedersehen auf dem Parkett kommen. Dort finden das Viertelfinale, das Halbfinale sowie die Partien um Gold und Bronze statt. Die komplette Vorrunde absolvieren die Teams im Fußballstadion von Lille, wo Deutschland bereits am Samstag (13.30 Uhr) auf Außenseiter Japan trifft. Die USA sind am Sonntag (17.15 Uhr) gegen den WM-Zweiten Serbien erstmals gefordert.