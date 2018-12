Der FC Bayern München hat in der Euroleague seinen fünften Sieg gefeiert und damit Wiedergutmachung für die hohe Pleite zuletzt in Tel Aviv geleistet. Der Tabellenführer der Bundesliga gewann am elften Spieltag 72:65 (31:28) gegen den russischen Vertreter Chimki Moskau.

Die Bayern, die in der Vorwoche beim israelischen Rekordchampion Maccabi Tel Aviv chancenlos waren (71:95), feierten im siebten Heimspiel den vierten Sieg und wahrten damit den Anschluss an die Play-off-Plätze der besten Acht.

Bei Chimki fehlte nach einem Fingerbruch Starspieler Alexej Schwed. Ohne den Euroleague-Topscorer tat sich Moskau schwer in der Offensive. Die Münchner passten sich in der ersten Halbzeit dem mäßigem Niveau an, führten aber mit drei Punkten zur Pause (31:28).

Die deutschen Nationalspieler Maodo Lo und Danilo Barthel hatten frühzeitig Foulprobleme und saßen viele Minuten auf der Bank. Nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler musste München verletzungsbedingt auf Devin Booker verzichten. Auch ohne den Center bauten die Bayern Mitte des dritten Viertels - nach einem Dreier von Ex-NBA-Profi Derrick Williams - ihre Führung erstmals zweistellig aus (43:32).

Moskau kam im Schlussviertel bis auf einen Punkt heran (54:53). Die Bayern behielten aber die Nerven und sicherten sich ihren fünften Euroleague-Sieg in dieser Saison. Bester Scorer war Nihad Dedovic mit 14 Zählern. Am Sonntag müssen die Münchner in der Bundesliga nach Jena. In der Euroleague geht es am 14. Dezember mit einem Heimspiel gegen Žalgiris Kaunas weiter.

