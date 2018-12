Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat seine Chancen auf den Einzug in die Top-16-Runde des EuroCup deutlich verbessert. Der frühere deutsche Vizemeister setzte sich gegen MoraBanc Andorra 88:80 (43:43) durch und feierte den vierten Sieg im neunten Spiel. Am letzten Vorrundenspieltag (19. Dezember) tritt Ulm bei Germani Brescia Leonessa aus Italien an.

Dem bereits qualifizierten Bundesligazweiten Alba Berlin gelang der siebte Sieg. Beim polnischen Vertreter Arka Gdynia gewann das Team von Trainer Aito Garcia Reneses 76:64 (44:33) und darf vor dem Vorrundenabschluss gegen Spitzenreiter Kuban Krasnodar aus Russland (19. Dezember) auf den Gruppensieg hoffen. Nationalspieler Niels Giffey (18 Punkte) und Luke Sikma (16) überzeugten.

Nach zuletzt drei Siegen in der Bundesliga setzte Ulm auch international den Aufwärtstrend fort. Beste Werfer der Gastgeber vor 4000 Zuschauern waren Patrick Miller (20), Per Günther und David Krämer (je 12). Das Hinspiel hatte Ulm mit 95:103 verloren.

(SID)