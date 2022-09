Basketball : Schiedsrichter bei EM weiter in der Kritik

Schiedsrichter bei EM weiter in der Kritik

Berlin Die Schiedsrichter und ihre Leistungen bleiben bei der Basketball-Europameisterschaft ein Dauerthema. Italiens Nicolo Melli übte nach dem Ausscheiden seines Teams im Viertelfinale gegen Frankreich Kritik an den vom Weltverband Fiba eingesetzten Unparteiischen.

„Ich habe in meiner Karriere nie über die Schiedsrichter geredet. Das werde ich heute auch nicht machen. Aber ich glaube, die Fiba muss etwas machen. Nicht wegen unseres Spiels. Es passieren zu viele große Fehler“, sagte der Ex-Bamberger Melli bei Magentasport.

Italien verlor das Viertelfinale mit 85:93 nach Verlängerung, vor allem in der Schlussphase hatte es mehrere umstrittene Entscheidungen gegeben. „So viele haben gesagt, dass das das Turnier mit dem meisten Talent ist. Wir müssen dann einfach das Beste haben. Als Spieler, als Organisation und als Schiedsrichter. Nur so können wir das beste Turnier haben“, fügte Melli an.