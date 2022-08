Europameisterschaft : Basketball-Coach Herbert zögert Kader-Reduzierung hinaus

München Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will sich mit seinem finalen Aufgebot für die Europameisterschaft weiter Zeit lassen.

„Es ist eine toughe Situation. Wir müssen schauen, wie es bei Daniel Theis und Gavin Schilling geht. Ich weiß es nicht. Wir müssen bis Mittwochnachmittag zwölf Spieler nominieren“, sagte Herbert in München nach dem 90:71-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Slowenien. NBA-Profi Theis kämpft mit Knieproblemen, über seinen EM-Einsatz soll am Dienstag entschieden werden. Schilling spielte am Sonntag knapp fünf Minuten, saß dann aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf der Bank.