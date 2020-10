Corona-Krise : Basketball-Chef für Verlängerung der Zuschauer-Testphase

Köln Nach Alba Berlin gibt es nun auch bei weiteren Teams der Basketball-Bundesliga positive Corona-Tests. Dass die kompletten Mannschaften in Quarantäne müssen, wirbelt nicht nur den Zeitplan durcheinander. Die Liga ist sauer.

Aktuell sind bei Sportevents maximal 20 Prozent der normalen Zuschauerkapazität erlaubt, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Das gilt auch für die BBL, die nach den ersten Pokalspielen am 6. November in ihre neue Saison starten will.