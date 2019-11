Basketball-Bundesliga : Bambergs Basketballer schlagen Göttingen

Bamberg Die Basketballer von Brose Bamberg haben am sechsten Bundesliga-Spieltag den fünften Sieg geholt.

Der frühere Serienmeister gewann sein Heimspiel gegen die BG Göttingen mit 89:82 (51:44). Bester Werfer bei Bamberg war Neuzugang Tre Mclean mit 19 Punkten, bei den Gästen zeigte sich Kyan Anderson mit ebenfalls 19 Zählern am treffsichersten. Dank des vierten Erfolgs in Serie setzen sich die Oberfranken in der Spitzengruppe der Liga fest, Göttingen bleibt als einziges siegloses Team Tabellenletzter.