Bamberg verliert letztes Euroleague-Heimspiel gegen Mailand

Für beide Mannschaften ging es nach dem jeweils verpassten Einzug in die Playoffs um nichts mehr. Vor 6150 Zuschauern fiel die Entscheidung erst im Schlussviertel, als die frühere Mannschaft von Bamberg-Trainer Luca Banchi die stärkeren Nerven zeigte und am Ende verdient gewann. Bester Schütze bei den Franken war Daniel Hackett mit 17 Punkten.

Zum Ausklang der Euroleague-Saison gastiert Bamberg am kommenden Freitag (21.00 Uhr) bei Real Madrid. In der Bundesliga geht es am Sonntag im Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg um wichtige Punkte für die Teilnahme an den Playoffs.

Kader Brose Bamberg

Brose Bamberg auf Euroleague-Homepage

Spielstatistik