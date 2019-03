später lesen BBL Bamberg schlägt Bremerhaven klar - Siebter Sieg in Serie Teilen

Brose Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga den siebten Sieg in Serie eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Federico Perego gewann ihr Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven deutlich mit 100:74 (56:34) und schob sich vorerst wieder an ALBA Berlin vorbei auf Rang vier. dpa