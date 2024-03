Basketball-Bundesliga Aufsteiger Vechta beendet Siegesserie der Bayern

Vor 6500 Zuschauern im BMW-Park hatte Vladimir Lucic 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich für die Hausherren erzielt und die Overtime erzwungen. Doch in dieser gerieten die Bayern erneut in Rückstand und konnten das Kunststück nicht noch einmal wiederholen. Eine Minute lang rannten sie vergeblich gegen ihre Niederlage an.