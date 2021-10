Basketball-Bundesliga : Alba verliert überraschend - Bayern siegt in Frankfurt

Alba verliert überraschend - Bayern siegt in Frankfurt

Holte mit Bayerns Basetballer den dritten Sieg in Serie: Coach Andrea Trinchieri. Foto: Tobias Hase/dpa

Berlin Alba Berlin hat einen weiteren Rückschlag in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen.

Der deutsche Meister unterlag der BG Göttingen am Sonntag nach einer besonders in der Offensive schwachen Leistung mit 59:65 (35:33). Kamar Baldwin führte die Niedersachsen mit 18 Punkten zum ersten Sieg in Berlin seit zwölf Jahren.