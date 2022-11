Euroleague : Alba setzt Pleitenserie gegen Roter Stern Belgrad fort

Berlin Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat seine Niederlagen-Serie in der Euroleague fortgesetzt. Der Basketball-Bundesligist verlor daheim vor 7117 Zuschauern gegen das serbische Spitzenteam Roter Stern Belgrad nach Verlängerung mit 84:88 (40:37, 75:75).

Für Alba war es bereits die sechste Pleite in Serie in der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 23 und Ben Lammers mit zwölf Punkten.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gastgeber wieder etwas absetzen. Aber die Fehlwurfquote blieb in der schwachen Partie weiter hoch. Selbst einfache Freiwürfe wurden reihenweise vergeben. In der Schlussphase wurde so noch eine Sieben-Punkte-Führung verspielt (72:65). So fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung, in der die Gäste gegen nun müden Berliner einfach weniger Fehler machten.