Basketball Alba nach BBL-Sieg in Bayern demütig: „Wir stehen noch“

Dazu kommt die Vorfreude, dass durch das 1:1 in der Best-of-Five-Serie nun zwei Spiele an der Spree folgen, in denen Alba vor eigenem Publikum Meister werden kann. Trotz des Heimvorteils will Alba die Favoritenrolle aber „überhaupt nicht“ beanspruchen, wie Trainer Israel Gonzalez klarstellte. Er warnte stattdessen vor Partie drei am Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn): „Das wird sehr, sehr schwer. Bayern hat unglaubliche Spieler und einen unglaublichen Coach.“