BBL : Alba-Manager Baldi lobt Mentalität nach erstem Finalsieg

Berlin Alba Berlin hat das erste Finalspiel gegen Dauerrivalen Bayern München gewonnen. Als klaren Favoriten sehen sich Hauptstädter aber weiterhin nicht.

Dreier-Festival

18 Alba-Siege in Serie

Als den entscheidenden Grund wollten die Berliner dies aber nicht sehen. „Das sind alles durchtrainierte Profis. Und gerade in einem Finale wird noch einmal alles mobilisiert“, meinte Baldi. Er sah den Unterschied in den verschiedenen Spielweisen: „Wir sind leichtfüßiger und unsere Spielanlage ist leichter“, Und Olinde ergänzte: „Am Ende entscheidet in den Finalspielen ohnehin der Wille.“

In der Best-of-five-Serie führt Alba nun 1:0. „Mehr, aber auch nicht“, meinte der Alba-Manager. Der Vorteil liegt nun beim Titelverteidiger, der mittlerweile 18 Siege in Serie geholt hat. „Wir haben das Selbstvertrauen und wissen, was wir können“, sagte Olinde. Als klaren Favoriten sehen sich die Berliner vor dem zweiten Spiel am Dienstag in München (19.00 Uhr/MagentaSport) aber weiterhin nicht.