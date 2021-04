BBL : Alba fertigt Bayern ab: Berlin siegt klar in München

Alba fertigt Bayern ab: Berlin siegt klar in München

Leon Radosevic (l-r) und Jason George von Bayern München versucht Ben Lammers von Alba Berlin am Korb zu blocken. Foto: Matthias Balk/dpa

München Titelverteidiger Alba Berlin hat ein klares Statement in der Basketball-Bundesliga gesetzt. Die Bayern sind chancenlos.

Mit einem Debakel in der Bundesliga gehen die Basketballer des FC Bayern München ins dritte Euroleague-Playoffspiel am 28. April gegen Olimpia Mailand.

Das erhoffte Selbstvertrauen nach den beiden Niederlagen in Italien gab es nicht: Meister Alba Berlin fertigte die Bayern in München mit 100:62 (52:30) ab und sorgte für große Sorgenfalten an der Isar. „Es wird jetzt sehr schwer“, sagte Bayerns Top-Scorer Dennis Seeley bei MagentaSport.