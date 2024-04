Basketball-Bundesliga Alba Berlins Siegesserie reißt in Braunschweig

Vor den Augen von Weltmeister und NBA-Star Dennis Schröder erwischte Alba einen katastrophalen Start. Nach dem ersten Abtasten kassierten die Berliner früh einen 0:16-Lauf. In der Defensive gab es gegen agile Braunschweiger kaum einen Zugriff und in der Offensive gelang auch kaum etwas. Die Gastgeber trafen hingegen fast nach Belieben und so lag Alba nach dem ersten Viertel schon mit 20 Punkten zurück (14:34).