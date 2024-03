Basketball-Euroleague Alba Berlin verliert knapp in Istanbul

Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, kamen stark aus der Kabine und holten sich nach einem 21:4-Lauf die Führung zurück (61:57). Jetzt war es eine offene Partie, in der die Führung hin und her wechselte. Zwei Minuten vor dem Ende lag Alba 81:79 vorn, doch wie schon am Dienstag gegen Real Madrid gaben sie den möglichen Sieg noch aus der Hand. Martin Hermannsson scheiterte mit dem letzten Wurf in letzter Sekunde.