Euroleague Alba Berlin verliert knapp bei Zalgiris Kaunas

Nach dem Seitenwechsel war Alba aber wieder da, kam auf einen Zähler heran (49:50). Die Gäste vergaben in dieser Phase zwar zu viele Freiwürfe, waren aber auf Augenhöhe. Vier Minuten vor dem Ende gingen die Berliner sogar wieder in Führung (69:68). Doch in der hektischen Schlussphase zeigten sie Nerven, gerieten 31 Sekunden wieder in Rückstand (71:74) und konnten den nicht mehr kontern.