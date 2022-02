Basketball : Alba Berlin verliert in der Euroleague bei ZSKA Moskau

Berlin Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague eine weitere Niederlage kassiert.

Trainer Israel Gonzalez musste mit Ben Lammers, Christ Koumadje und Marcus Eriksson auf ein Trio verzichten, damit fehlten Alba gleich zwei Center. Und das machte sich unter dem Korb von Beginn an bemerkbar. ZSKA holte sich nach Fehlwürfen immer wieder Rebounds und kam so oft zu weiteren Wurfmöglichkeiten.

So lagen die Russen von Beginn an in Führung. Immer wieder kam der Basketball-Bundesligist heran. Doch Moskau hatte auch stets eine Antwort parat und konnte sich steigern, wenn es nötig war. So wuchs der Rückstand zur Halbzeit wieder auf 13 Zähler an.