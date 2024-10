Basketball Alba Berlin verliert Euroleague-Auftakt gegen Panathinaikos

Beide Teams gingen vor 11.856 Zuschauern von Beginn an mit hoher Intensität zu Werke. Die Gastgeber liefen gegen den großen Favoriten aber von Beginn an einem Rückstand hinterher. Die Berliner verteidigten zwar sehr aufmerksam, ließen in der Offensive aber zu viel liegen. So wurde der Rückstand schon nach knapp sieben Minuten erstmalig zweistellig (7:17).