Euroleague : Alba Berlin unterliegt bei Tabellenführer Barcelona

Berlin Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague seine 20. Niederlage kassiert. Die Berliner unterlagen trotz einer lange Zeit guten Leistung beim Tabellenführer FC Barcelona mit 67:80 (40:45).

Trainer Aito Garcia Reneses stand bis auf den verletzten Nationalspieler Maodo Lo der gesamte Kader zur Verfügung. Und Alba kam gut in die Partie hinein, ging schnell 6:2 in Führung. Das katalanische Starensemble kam dann zwar besser in die Partie, aber die Berliner blieben in der temporeichen Partie auf Augenhöhe.