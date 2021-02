Basketball-Königsklasse : Alba Berlin und Bayern München kassieren Niederlagen

Alba Berlin musste in der EuroLeague eine Niederlage in Istanbul hinnehmen. Foto: Andreas Gora/dpa

Istanbul Basketball-Bundesligist Alba hat in der Euroleague trotz guter Leistung die nächste Niederlage einstecken müssen.

Am Freitagabend unterlagen die Berliner beim türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul 84:89 (42:45). Nach der vierten Pleite in Serie in der Königsklasse bleibt Alba im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Marcus Eriksson mit 19 und Ben Lammers mit 16 Punkten.