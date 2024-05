Basketball-Bundesliga Alba Berlin steht im Halbfinale - Chemnitz gewinnt in Vechta

Alba Berlin hat sich als erste Mannschaft der Basketball-Bundesliga für das Playoff-Halbfinale qualifiziert. Das Team von Cheftrainer Israel Gonzalez gewann auswärts auch das dritte Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn mit 93:86 (40:41) und entschied die „Best of five“-Serie mit drei Siegen in drei Spielen für sich. Der elfmalige Meister wird im Halbfinale auf die Niners Chemnitz oder Rasta Vechta treffen, in dieser Serie führt Chemnitz mit 2:1.