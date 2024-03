Basketball-Bundesliga Alba Berlin siegt souverän gegen OIdenburg

Nach zuletzt zwei Pflichtspielpleiten in Serie hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Hauptstädter siegten daheim vor 8570 Zuschauern gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 85:67 (45:36). Alba bleibt damit Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Tim Schneider mit je 13 Punkten.