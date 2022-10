Basketball : Alba Berlin schlägt zum Euroleague-Auftakt Partizan Belgrad

Berlin Berlin (dpa) Alba Berlin ist erfolgreich in die neue Euroleague-Saison gestartet. Der Basketball-Bundesligist gewann daheim vor 11.173 Zuschauern gegen Liga-Neuling Partizan Belgrad dank einer starken ersten Halbzeit klar mit 100:84 (61:43).

Trainer Israel Gonzalez musste neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson kurzfristig auch auf die erkrankten Yanni Wetzell und Ben Lammers verzichten. Von Beginn an war viel Stimmung in der Halle - das lag vor allem an den zahlreichern Partizan-Anhängern. Die Gastgeber zeigten sich davon aber unbeeindruckt und gingen schnell 8:2 in Führung.