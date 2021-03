Basketball-Bundesliga : Alba Berlin rückt an Bayern vorbei auf Tabellenplatz zwei

Alba Berlin rückt an Bayern vorbei auf Tabellenplatz zwei

ALBAs Cheftrainer Aito Garcia Reneses steht mit ausgebreiteten Armen am Rand des Courts. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Meister Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den zweiten Platz zurückerobert.

Die Mannschaft von Coach Aito Garcia Reneses gewann ihr Heimspiel gegen die Syntainics MBC aus Weißenfels mit 93:82 (45:38) und schob sich mit nun 21:4-Siegen in der Tabelle am FC Bayern München (21:5) vorbei. Die Bayern unterlagen den Hamburg Towers am Samstagabend nach Verlängerung mit 86:91.