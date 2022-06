Basketball-Bundesliga : Alba Berlin nach Sieg in Ludwigsburg im BBL-Finale

Ludwigsburg- Titelverteidiger Alba Berlin hat erneut die Finalserie in der Basketball-Bundesliga erreicht.

Es entwickelte sich von Beginn an eine sehr intensive Begegnung, in der zunächst die Defensivreihen dominierten. Alba tat sich gegen sehr agil verteidigende Gastgeber schwer und lag schnell 0:5 zurück. Die Berliner konterten dann aber mit einem 10:2-Lauf und gingen so erstmalig selbst in Führung. Dabei profitierten sie gleich von mehreren Offensivrebounds.