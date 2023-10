Basketball Alba Berlin kassiert in Monaco weitere Euroleague-Pleite

Monaco · Die Basketballer von Alba Berlin warten weiter auf den ersten Sieg in der Euroleague. Die Berliner verloren auch ihr viertes Saisonspiel in der Königsklasse bei der AS Monaco mit 75:86 (40:47). Alba bleibt damit punktlos Tabellenvorletzter.

20.10.2023, 20:57 Uhr

Alba-Trainer Israel Gonzalez und sein Team bleiben in der Euroleague sieglos. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 17 und Sterling Brown mit 15 Punkten. Das Team von Trainer Israel Gonzalez startete gleich verheißungsvoll mit einem erfolgreichen Drei-Punkt-Wurf. Doch Monaco hatte eine schnelle Antwort parat und legte einen 12:0-Lauf hin. Im Spielverlauf steigerten sich die Berliner zwar, doch die zwischenzeitliche Führung war nur von kurzer Dauer. Mitte des dritten Viertels war der Rückstand auf 16 Punkte angewachsen (46:62). Die Gäste kämpften zwar bis zum Ende, konnten Monaco aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen. © dpa-infocom, dpa:231020-99-642704/2

(dpa)