Basketball-Bundesliga : Alba Berlin kassiert erste Ligapleite in Ludwigsburg

Berlin Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga im fünften Spiel die erste Niederlage kassiert. Der müde und ersatzgeschwächte deutsche Meister verlor beim Vorjahresfinalisten MHP Riesen Ludwigsburg mit 71:78 (34:31).

Trainer Aito Garcia Reneses musste erneut auf das verletzte Trio Ben Lammers, Simone Fontecchio und Marcus Eriksson verzichten. Beide Teams hatten Probleme in der Offensive, was vor allem an der sehr konsequenten Defensivarbeit der Mannschaften lag. Alba brauchte fast fünf Minuten, um überhaupt die ersten Punkte zu machen. Die Berliner lagen zunächst hinten, kamen gegen Ende des ersten Viertels aber besser in die Partie und gingen beim 14:13 erstmalig in Führung.