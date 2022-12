Basketball-Bundesliga : Alba Berlin hält Anschluss an Tabellenführer Bonn

Alba Berlin hält Anschluss an Tabellenführer Bonn

Berlin Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seinen vierten Sieg nacheinander eingefahren. Der amtierende Meister bezwang im Ost-Derby den Syntainics MBC aus Weißenfels mit 86:60 (37:29).

18 Minuten lang gestalteten die Gäste die Partie ausgeglichen, bis dahin hatten die Berliner bereits zehnmal den Ball verloren. Doch in den letzten 97 Sekunden vor der Pause setzten sich die Gastgeber durch einen 10:0-Lauf ab. In der zweiten Hälfte kontrollierte der amtierende Meister die Partie, sechs Minuten vor Schluss waren die Gastgeber das erste Mal auf 20 Zähler Differenz enteilt. Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann erzielte jeden seiner 13 Punkte in der ersten Hälfte und blieb ohne Fehlwurf.